ГПУ викрила схему розкрадання коштів низкою підприємств Фірташа

Генеральна прокуратура України і Нацполіція розкрили схему, спрямовану на розкрадання коштів і ухилення від сплати податків компаніями, що входять до Group DF Дмитра Фірташа за допомогою підконтрольних страхових компаній.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ у Facebook.

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Зазначається, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Зокрема, встановлено, що протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме: ПРАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ТОВ «Межріченський ГЗК», ПРАТ «Юкреніан Кемікал Продактс», ПАТ «Рівнеазот», ДП «Хімік» ПАТ «Азот» та іншими, які входять до бізнес-групи Group DF Фірташа, організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.

«З метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами та страховими компаніями ПРАТ «СК Саламандра-Україна», ПРАТ «СК «Дімстрахування» укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання», - наголосили в ГПУ.

За даними відомства, у подальшому розкрадання цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб. Тобто, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією фіктивним підприємствам та підставним особам.

«Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії з подальшим виведенням готівки через банківські установи», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки.

На даний час проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та місцях проживання осіб, які причетні до вчинення злочину.