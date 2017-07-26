У США подали новий позов проти Фірташа: його підозрюють у підкупі американців

Новий суд у США подав позов у міжнародній справі проти проросійсько налаштованого українського олігарха Дмитра Фірташа, який пов’язаний із екс-керівником передвиборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом. У справі про міжнародний підкуп прокурори наполягають, що частина сум були виділені для підкупу окремих осіб у США. Про це пише The New York Times.

При цьому, Фірташ вже подав документи в Чикаго, в яких просить скасувати всі пред’явлені йому звинувачення, а саме його звинувачують у організації змови щодо виплати 18 млн дол хабаря за видобуток титану в Індії та подальший його продаж компанії в Чикаго.

Один з аргументів Фірташа на користь відкидання звинувачень полягає в тому, що роль США у імовірному злочині є випадковою, тому немає жодних підстав для його переслідування в США.

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Але на 110 сторінках заяви прокуратури йдеться, що це неправда. Зазначається, що дані свідчать, що люди у США були призначені для одержання хабара, хоча наразі немає ніяких подробиць.

При цьому зазначається, що Фірташ пов’язаний із Манафортом діловою угодою про перебудову готелю на Манхеттені. Однак екс-керівник передвиборчої кампанії Трампа у справі про підкуп не фігурує, а лише у справі про російське втручання у президентські вибори у США.

У суді зазначається, що гірничодобувне підприємство, виробляє понад 500 мільйонів доларів в рік від продажу титану, який використовується для виготовлення предметів для гольф-клубів та виготовлення реактивних двигунів.

При цьому, як пише Chicago Tribune, український мільярдер найняв зіркових захисників - зокрема консультанта Клінтон у Білому Домі Ленні Девіс, колишнього міністра внутрішньої безпеки Майкла Чертофф, колишнього прокурора США Дена Уебба.

Зазначається, що ділові стосунки Фірташа і Манафорта можуть бути цікавими для федеральних слідчих, які займаються розслідування зв’язків Трампа із РФ.

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Прокурори у справі Фірташа написали: «Фірташ і (його підсудний Андрас) Кнопп були ідентифіковані правоохоронними органами Сполучених Штатів в якості двох високопоставлених співробітників російської організованої злочинності, їхнє переслідування порушить цю організовану злочинну групу і допоможе запобігти подальших злочинних дій у Сполучених Штатах», - додавши «Це обвинувачення також націлене на корупцію іноземних публічних посадових осіб, що викликає стурбованість Конгресу як загрозу глобальної безпеки».

Як повідомляв УНІАН раніше, Віденський суд відмовився задовольнити запит прокуратури про арешт українського бізнесмена Дмитра Фірташа за екстрадиційним запитом Іспанії.

Нагадаємо генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо рішення Кабінету Міністрів про передачу державних розподільних газових мереж у господарське відання облгазів, 70% яких контролює Дмитро Фірташ і його партнери.

Кримінальне провадження відкрито за статтями "Зловживання владою або службовим становищем" і "Службова недбалість". Кабмінет Міністрів передав облгазам в господарське відання (на безкоштовній основі - ред.) державні газові мережі постановою №770 від 20 серпня 2012 року. На підстави цієї постанови були підписані відповідні договори з облгазами, які діють досі.