Над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем знову буде піднятий стяг України - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що настане час, коли над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем знову буде піднятий стяг України. Про це йдеться у його вітанні з нагоди Дня Державного Прапора України, розміщеному на сайті парламенту.

"Синьо-жовтий стяг - святий символ боротьби за Незалежність України. Це символ тисячолітньої традиції українського державотворення. У битвах на Синіх Водах, під Грюнвальдом та Оршею хоругви наших лицарів були синіх і золотих барв", - підкреслив спікер ВР.

Він додав, що під цим прапором боролися Українські січові стрільці, воїни Армії УНР та ЗУНР, а 29 квітня 1918 року синьо-жовті прапори на своїх кораблях підняли моряки Чорноморського флоту у Криму.

"З цим прапором у руках давали відсіч загарбникам українські повстанці 20-х років минулого століття на Наддніпрян­щині, січовики Карпатської України та воїни Української повстанської армії", - йдеться у вітанні.

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Цьогоріч, додав Парубій, виповнюється 25 років повернення в Україну бойового прапора Третьої Залізної дивізії Армії УНР - малинового полотнища з вишитим синьо-жовтим прапором і гаслом: "За визволення України".

"У першу річницю Незалежності у 1992 році під час урочистостей на Софійській площі у Києві Патріарх Мстислав Скрипник, колишній хорунжий Армії УНР, передав прапор своєї дивізії командуванню Національної гвардії України як символ спадкоємності української бойової звитяги. У День Незалежності цей прапор на параді урочисто нестимуть сучасні українські воїни", - зауважив голова парламенту.

Парубій наголосив, що "як у давнину наші предки захищали від загарбників українську землю, так і сьогодні їхні спадкоємці, воїни АТО, жертовно боронять рідну Вітчизну від споконвічного ворога - Росії". "Сьогодні українські державні прапори майорять на позиціях наших військових на передовій", - додав він.

Голова ВР висловив переконання, що "обов’язково настане той час, коли над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем знову буде піднятий стяг України як прапор визволення та повернення до життя у єдиній вільній українській родині".