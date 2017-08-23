Над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем знову буде піднятий стяг України - Парубій
Парубій наголосив, що сьогодні українські державні прапори майорять на позиціях наших військових на передовій.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що настане час, коли над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем знову буде піднятий стяг України. Про це йдеться у його вітанні з нагоди Дня Державного Прапора України, розміщеному на сайті парламенту.
"Синьо-жовтий стяг - святий символ боротьби за Незалежність України. Це символ тисячолітньої традиції українського державотворення. У битвах на Синіх Водах, під Грюнвальдом та Оршею хоругви наших лицарів були синіх і золотих барв", - підкреслив спікер ВР.
Він додав, що під цим прапором боролися Українські січові стрільці, воїни Армії УНР та ЗУНР, а 29 квітня 1918 року синьо-жовті прапори на своїх кораблях підняли моряки Чорноморського флоту у Криму.
"З цим прапором у руках давали відсіч загарбникам українські повстанці 20-х років минулого століття на Наддніпрянщині, січовики Карпатської України та воїни Української повстанської армії", - йдеться у вітанні.
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Цьогоріч, додав Парубій, виповнюється 25 років повернення в Україну бойового прапора Третьої Залізної дивізії Армії УНР - малинового полотнища з вишитим синьо-жовтим прапором і гаслом: "За визволення України".
"У першу річницю Незалежності у 1992 році під час урочистостей на Софійській площі у Києві Патріарх Мстислав Скрипник, колишній хорунжий Армії УНР, передав прапор своєї дивізії командуванню Національної гвардії України як символ спадкоємності української бойової звитяги. У День Незалежності цей прапор на параді урочисто нестимуть сучасні українські воїни", - зауважив голова парламенту.
Парубій наголосив, що "як у давнину наші предки захищали від загарбників українську землю, так і сьогодні їхні спадкоємці, воїни АТО, жертовно боронять рідну Вітчизну від споконвічного ворога - Росії". "Сьогодні українські державні прапори майорять на позиціях наших військових на передовій", - додав він.
Голова ВР висловив переконання, що "обов’язково настане той час, коли над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем знову буде піднятий стяг України як прапор визволення та повернення до життя у єдиній вільній українській родині".