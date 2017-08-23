Активісти підпалили шини біля Апеляційного суду Києва (фото)

Активісти запалили декілька шин біля Апеляційного суду Києва. Вони прийшли на засідання суду на якому буде розглянуто апеляцію щодо запобіжного заходу "тітушці" Волкову, який підозрюється у причетності до вбивства "майданівця" Вербицького. Як передає кореспондент УНІАН, близько десятка активістів запалили декілька шин біля входу в апеляційний суд Києва.

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Після того як вони пішли до зали суду, де зараз розпочнеться слухання апеляції на запобіжний захід, правоохоронці забрали на територію суду декілька шин, котрі активісти не встигли вкинути у вогнище.

Коли активісти пішли до суду, пожежники загасили догораючі шини.

Довідка УНІАН. У січні 2014 року Ігоря Луценка (нині народний депутат) і Юрія Вербицького невідомі викрали з Олександрівської клінічної лікарні та вивезли за межі Києва. Після тортур їх покинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер. В лісі пізніше знайшли його тіло.

29 липня цього року Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці Волкова, підозрюваного в організації викрадення Луценка і Вербицького. Волкова взяли під варту без альтернативи внесення застави.

За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором і координатором) викрадення - громадянином Неживовим. Під час одного з контактів Волков перебував в офісі громадянина Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій «тітушок». Також у прокуратури є підстави підозрювати громадянина Щінкіна у причетності до викрадення Луценка і Вербицького, для чого Щінкін сформував злочинну групу. З ним, як стверджує слідство, Волков теж контактував у день викрадення. Злочин здійснила група осіб, більшість з яких переховується від слідства й суду. У кримінальному провадженні, окрім Волкова, ще 10 осіб, заявляв прокурор.