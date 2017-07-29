Суд заарештував підозрюваного у викраденні та вбивстві учасників Євромайдану

Печерський районний суд Києва заарештував на 2 місяці Олександра Волкова, підозрюваному в організації викрадення в 2014 році активістів Євромайдану, нині народного депутата Ігоря Луценка і вбивстві Юрія Вербицького, повідомляє "112 Україна".

Волкова взято під варту без альтернативи внесення застави, подати апеляцію на рішення суду його захистможе упродовж 10 днів.

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За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором та координатором) викрадення - громадянином Неживовим, начальником служби безпеки. При цьому під час одного з контактів Волков перебував в офісі Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій "тітушок", зазначає "Українська правда".

Також у прокуратури є підстави підозрювати ще одну особу - громадянина Щінкіна - у причетності до викрадення Луценка та Вербицького, для чого Щінкін сформував злочинну групу. З ним, як стверджує слідство, Волков також контактував у день викрадення.

"Злочин здійснено групою осіб, переважна більшість з них наразі переховується від слідства та суду. У даному кримінальному провадженні, окрім Волкова, ще 10 осіб", - оголосив прокурор під час судового засідання.

Як повідомлялося, у січні 2014-го Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Олександрівської клінічної і вивезли за місто. Після тортур їх покинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер, де пізніше було знайдено його тіло.