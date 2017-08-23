Порошенко: до початку російської агресії армію України свідомо знищували

Президент України Петро Порошенко заявляє, що попереднє керівництво держави не лише не готувало армію до війни, а свідомо її знищувало. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час відкриття виставки озброєння та військової техніки на Хрещатику в Києві.

«Розтрощеною дісталася нам армія. Я згадую свої зустрічі у травні-червні 2014 року, коли армія не знала, що таке бронежилети, засоби індивідуального захисту, аптечки, кевларові шоломи, у військах їх не знали і ніколи не бачили, фінансова мотивація солдат та офіцерів також тяжіла до нуля», - наголосив президент.

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«Військо розкладалося під впливом російської пропаганди, яка заколихувала наші Збройні сили до початку війни, і не тільки Збройні сили, але і все суспільство заколихувала казками про те, що нібито на нас ніхто і ніколи не нападе і нам не потрібні жодні оборонні блоки», - зауважив глава держави.

За словами Порошенка, українську армію не готували до війни, а свідомо знищували, знімаючи з озброєння, з бойового чергування найбільш боєздатні зразки техніки.

«До цього причетна ціла низка попередніх керівників Міністерства оборони, і за безцінь розпродаючи це… Я наголошую, що цьому злочину ще належить дати навіть не кримінальну, а політичну і моральну оцінку», - заявив Порошенко.

«На вимогу тогочасного керівництва України протягом 2010-2012 років вищі офіцери наших Збройних сил із завидною регулярністю відвідували генштаб РФ, там разом із без п’яти хвилин агресором розглядалося за порадами росіян так зване «реформування» українського війська. Під виглядом обміну досвідом росіяни нав’язували нам свої погляди і нищили рештки української обороноздатності», - сказав президент.

«Весною 2014-го після такого підготування росіяни думали взяти нас голими руками, але не на тих напали: потужне патріотичне піднесення українського суспільства, подвиги добровольців, подвижництво волонтерів, справжній героїзм українських воїнів, відповідальність нової влади – усе це зірвало путінський «бліцкриг». Нам з вами вдалося відстояти свободу і незалежність та зупинити ворога на південному сході країни. Не просто зупинити, а починаючи з червня 20014 року звільнити дві третини окупованого Донбасу», - резюмував Порошенко.

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