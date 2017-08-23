Біометричний паспорт і електронна анкета: ЗМІ розповіли про нові правила в'їзду в Україну для росіян

Найближчим часом уряд України прийме постанову про новий порядок в'їзду в країну для громадян Росії. Візовий режим вводитися не буде, однак з'являться інші серйозні обмеження.

Про це пише російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на кілька джерел в уряді та Верховній раді України.

Видання зазначає, що спочатку планувалося ввести з РФ повноцінний візовий режим, однак у підсумку від цієї ідеї вирішили відмовитися.

"Головна причина, чому Київ не став вводити візовий режим - побоювання за українських громадян, які залишилися в Криму. Якщо б ми скасували угоду про безвізовий режим з Росією, ці люди втратили б можливість безперешкодно їздити в нашу країну", - сказав "Коммерсанту" заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

Саме цей аргумент, як дали зрозуміти співрозмовники "Ъ", став вирішальним і змусив прихильників максимально жорсткого підходу на чолі з Олександром Турчиновим пом'якшити свою позицію.

Згідно з новими правилами, в'їзд громадянам Росії на територію України надалі буде можливий тільки за біометричними паспортами. Ще одне нововведення - електронна анкета на сайті МЗС України, яку кожен росіянин в обов'язковому порядку повинен буде заповнити.

"В анкеті громадянин Росії повинен буде вказати дані про себе, в тому числі професію та місце роботи, а також точну мету поїздки та населені пункти, які він планує відвідати. У перспективі повідомляти про свій приїзд треба буде за місяць - за винятком таких непередбачених випадків, як, наприклад, хвороба або смерть родича", - повідомило джерело, близьке до МЗС України.

За його словами, анкета має бути заповнена українською або англійською мовою.

Як стверджують джерела "Ъ", рішення про зміну візового режиму буде прийнято не парламентом, як планувалося раніше, а урядом, причому найближчим часом. "Не виключено, що ще до 1 вересня", - говорить одне з джерел.