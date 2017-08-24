Полторак: Україна розбудовує Збройні сили, які мають досягти найвищого рівня партнерства з НАТО

Міністр оборони Степан Полторак наголошує, що Україна розбудовує Збройні сили, які мають досягти найвищого рівня партнерства з НАТО.

Про це Полторак написав у Facebook.

«Нині в українській армії тривають реформи, які є безпрецедентними за масштабом та амбіціями в історії. Вони вже набули необхідного темпу і є незворотними. Реформи впроваджуються разом із радниками та експертами країн НАТО», - зазначив він.

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За словами Полторака, Збройні сили України стають потужнішими, до війська надходять нові зразки озброєння та військової техніки, покращується забезпечення армії.

Він зауважив, що з початку оборонної реформи створено оперативний резерв першої черги, до якого увійшли майже 130 тис. патріотів, упродовж цього року контракти уклали 22 тис. військовослужбовців, за стандартами НАТО вже підготовлено 28 бойових армійських підрозділів. Щороку зростає грошове та соціальне забезпечення захисників України.

«Ми розбудовуємо такі Збройні сили, які мають досягти найвищого рівня партнерства з Північноатлантичним альянсом. І нині я впевнений у професійності та вмінні наших військових захистити країну», - резюмував міністр.