Україна стала на шлях докорінних перетворень - президент

18:36, 26 серпня 2017
Політика
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Порошенко зазначив, що наступ на корупцію, реформа правосуддя, макроекономічна стабілізація та зростання економіки - першочергові пріоритети для забезпечення гідного життя українців.

Ілюстрація REUTERS

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна стала на шлях докорінних перетворень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час урочистостей з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців сьогодні у Києві.

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"Україна стала на шлях докорінних перетворень. Наступ на корупцію, реформа правосуддя, макроекономічна стабілізація та зростання економіки - першочергові пріоритети для забезпечення гідного життя українських громадян", - заявив він.

"Ми витримали всі удари ворога, ми втрималися на ногах. У нас є підстави впевнено дивитися в майбутнє", - додав президент.

"А найголовніше - ми нарешті позбулися того, що Євген Маланюк називав "прокляттям завжди апріорної і тотальної капітуляції, капітуляцією ще перед боєм", капітуляції ще до початку війни. Нарешті Україна продемонструвала здатність перемагати", - зазначив він.

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Теги: #Світовий Конгрес Українців