Україна стала на шлях докорінних перетворень - президент

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна стала на шлях докорінних перетворень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час урочистостей з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців сьогодні у Києві.

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"Україна стала на шлях докорінних перетворень. Наступ на корупцію, реформа правосуддя, макроекономічна стабілізація та зростання економіки - першочергові пріоритети для забезпечення гідного життя українських громадян", - заявив він.

"Ми витримали всі удари ворога, ми втрималися на ногах. У нас є підстави впевнено дивитися в майбутнє", - додав президент.

"А найголовніше - ми нарешті позбулися того, що Євген Маланюк називав "прокляттям завжди апріорної і тотальної капітуляції, капітуляцією ще перед боєм", капітуляції ще до початку війни. Нарешті Україна продемонструвала здатність перемагати", - зазначив він.