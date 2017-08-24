Україна несе основний тягар захисту Європи від "варварського нашестя" - міністр оборони Польщі

Міністр оборони Республіки Польща Антоні Мацеревич заявляє, що Україна несе основний тягар боротьби і захисту Європи від «варварської навали». Як передає кореспондент УНІАН, про це Мацеревич повідомив журналістам за результатами візиту до України.

За його словами, під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко та міністром оборони Степаном Полтораком обговорювались питання співпраці у військово-оборонній сфері.

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«І ми вирішили створити спільний організаційний комітет, який наші політичні рішення буде переносити в практичну площину», - зауважив міністр.

«Хотів би ще раз подякувати за цю знаменну подію, що відбулась сьогодні, і подякувати Україні за те, що вона бере на себе сьогодні основний тягар боротьби і захисту від цієї варварської навали, адже саме Україна бере на себе основне завдання із захисту Європи», - підкреслив міністр оборони Польщі.

Як повідомляв УНІАН, підрозділи ЗСУ вперше візьмуть участь у військових навчаннях країн "Вишеградської четвірки". Така домовленість була досягнута між президентом України Петром Порошенком і міністром оборони Польщі Антоні Мацеревичем.