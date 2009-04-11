Україна - не Болівія... Чи все ж таки Болівія?

Ухвалення спеціального закону дасть змогу вирішити правові питання щодо одночасного проведення президентських і парламентських виборів.

Про це сказав колишній голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ учора в ефірі «Свободи на Інтері».

Він зазначив, що не знає прецеденту проведення спільних президентських і парламентських виборів, крім Болівії. При цьому він наголосив: «але ж Україна не Болівія».

За його словами, якщо буде прийнятий спеціальний закон, то цим самим буде відкинуті всі ті «правові традиції», які складалися протягом 18 років української незалежності.

У свою чергу заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА нагадав, що в Україні за 18 років були 4 президентських виборів і 6 парламентських, але жодного разу вони не проводилися одночасно. Він наголосив, що відповідь на питання щодо можливості проведення таких одночасних виборів «не дає прямо ні Конституція, ні закон про вибори президента».

В той же час він наголосив, що терміни для виборчої кампанії різні. Він також нагадав, що різні і етапи виборчого процесу, а також механізм створення виборчих комісій під час президентських та парламентських виборів.