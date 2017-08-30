"Вважаю, що я ці гроші відпрацьовую": Луценко про підвищення йому зарплати вдвічі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що у серпні його зарплата збільшиться з 49 тис. до 94 тисяч гривень.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«З початку моєї роботи на посаді генпрокурора я заявив, що підвищення зарплат прокурорів можливе лише після відчутної активізації нашої роботи. В минулому році правоохоронці виявили і відправили до суду 1739 корупціонерів і повернули до бюджету 10 млрд грн. За півріччя 2017 року ми відправили до суду 1202 корупціонера і поповнили бюджет рекордними 45 млрд грн», - повідомив він.

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Саме тому, наголосив Луценко, він вважає справедливим рішення Верховної Ради та уряду про підвищення зарплат прокурорів. Відтак, за його словами, прокурор ГПУ залежно від вислуги отримуватиме 20-34 тис. грн (було 16-23), прокурор регіональної та місцевої - 14-26 тис. грн (9-14). «Оклад генпрокурора і його заступників уряд прирівняв до керівників інших правоохоронних органів. Відтак я отримаю за серпень 94 тис. грн (було 49). Знаю, це багато. Вважаю, що я ці гроші відпрацьовую», - наголосив Луценко. Він також додав, що вирішив щомісяця 24 тис. грн виділяти на благодійні цілі пораненим в АТО.