Луценко після вбивства в Одеському СІЗО ініціює реформування пенітенціарної служби

Генеральний прокурор Юрій Луценко після подій в Одеському слідчому ізоляторі має намір ініціюватиме питання про кардинальне реформування пенітенціарної служби. Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, про це він сказав під час робочої поїздки до Запоріжжя, коментуючи інциденти в Одеському СІЗО, які викликали широкий суспільний резонанс.

Луценко зауважив, що останнім часом пенітенціарне законодавство було значно лібералізовано та гуманізовано. «Але, на жаль, те, що відбулося в Одеському слідчому ізоляторі, вказує на повне нехтування законом з боку керівництва даного закладу», - сказав він.

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Генпрокурор наголосив, що викликає шок той факт, що засуджений до пожиттєвого строку покарання за вбивство був розконвойований і, днями не заходивши до своєї камери, вільно пересувався територією СІЗО.

Також Луценко прокоментував застосування фізичної сили до в’язнів: «Без відповідного наказу, який є згідно із законодавством обов’язковим, без узгодження з прокуратурою задіяння спецназу для масового без розбору побиття є і незаконним, і просто шокуючим».

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Генпрокурор повідомив, що ініціюватиме питання не тільки про персональну відповідальність керівника спецназу та керівника СІЗО, але й про долю всієї пенітенціарної служби. «Робота там низькооплачувана, а сама служба корумпована, нехтує законами і неефективна. Ми повинні, і я говорив про це з прем’єр-міністром, кардинально реформувати пенітенціарну службу – це означає більшу зарплату, новий персонал і нове керівництво. Я переконаний, що бізнес, який крутиться навколо СІЗО, не повинен призводити до вбивств і побиття людей в цих держаних закладах», - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одесі на території СІЗО заарештований вбив працівницю ізолятора і розчленував її тіло. 39-річний зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство) КК. У момент скоєння вбивства інспектора ізолятора він був під слідством у зв'язку з вчиненням розбійного нападу (ст. 187 КК).

Поліція за фактом вбивства розпочала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України), тортур тощо.

За словами прокурора Одеської області Олега Жученка, підозрюваний у скоєнні вбивства і розчленування жінки-інспектора практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди заманив жертву.

Начальника СІЗО відсторонено від виконання службових обов'язків.

22 серпня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган написала у Facebook, що прокуратура Одеської області виявила факти нелюдського поводження із затриманими в Одеському СІЗО та розпочала розслідування за фактом перевищення службових повноважень його співробітниками. «Прокуратура Одеської області розслідує факти службової недбалості співробітників Одеського СІЗО, через що стало можливим скоєння жорстокого вбивства арештантом працівниці закладу», - поінформувала вона.