У Росії погрожують "відповіддю" на видворення з України пропагандистки Курбатової
Журналістку пропагандистського телеканалу Ганну Курбатову видворено через діяльність, яка шкодила національним інтересам України.
У Раді Федерації РФ планують запровадити заходи у відповідь на видворення з України пропагандистки російського «Першого каналу» Ганни Курбатової.
Про це голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков повідомив у Twitter.
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"На першому ж засіданні комісія Ради Федерації з інформаційної політики розгляне і запропонує конкретні заходи у відповідь на викрадення і висилку Курбатової", – заявив він.
На 1-ом же заседании Комиссия Совфеда по информац. политике рассмотрит и предложит конкр. ответные меры на похищение и высылку Курбатовой.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 серпня 2017 р.
России пора ужесточить политику по отн. к укр. СМИ. Пр. всего, не предоставлять аккредитацию журналистам с заведомо русофобскими взглядами.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 серпня 2017 р.
Як повідомляв УНІАН, журналістку пропагандистського телеканалу Ганну Курбатову видворено з України і заборонено в’їзд на територію нашої держави на три роки. У СБУ повідомили, що рішення було прийнято через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України.
Раніше низка російських ЗМІ повідомили про нібито викрадення у Києві журналістки пропагандистського «Першого каналу» Курбатової.