Азаров пропонує Тимошенко «прекрасну можливість» на завтра

Один із лідерів Партії регіонів, народний депутат Микола АЗАРОВ пропонує уряду піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

На переконання М.АЗАРОВА, «в уряду завтра з’явиться прекрасна можливість, - враховуючи те, що він не здатний вивести країну із кризи і не спроможний надати антикризову програму, не здатний розробити реальний бюджет, - спокійно подати у відставку і піти на вибори».

«Чудова політична можливість, і наша порада уряду - подумати над такою можливістю», - додав М.АЗАРОВ.

Говорячи про антикризову програму, яку пропонує Партія регіонів, він зазначив, що йдеться про компенсацію населенню підвищення цін на продукти харчування, а також підвищення вартості житлово-комунальних послуг і тарифів.

За словами М.АЗАРОВА, також Партія регіонів виступає за стабілізацію ситуації в банківській сфері шляхом відмови від заборонних заходів, зокрема, зняття депозитів.

У свою чергу, народний депутат Анатолій КІНАХ повідомив, що у своїй антикризовій програмі Партія регіонів пропонує встановити до кінця 2009 року мораторій на підвищення податків. За його словами, також необхідно встановити мораторій будь-які позапланові перевірки підприємств.

А.КІНАХ підкреслив, що антикризова програма має прийматися «тільки в пакеті зі збалансованими змінами до бюджету» на поточний рік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що уряд просить всі фракції не розглядати завтра на пленарному засіданні Верховної Ради проект антикризової програми. І.КИРИЛЕНКО наголосив, що керівництво уряду пропонує зустрітися з представниками всіх фракцій, в тому числі Партії регіонів, і обговорити пропозиції до програми, щоб виробити узгоджений документ.

У відповідь лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів згодна перенести розгляд ВР проекту антикризової програми з вівторка на пізніший термін.