У БЮТ заговорили про коаліцію чотирьох з половиною фракцій

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що у парламенту з’явилася ще одна можливість для створення коаліції з 4-х фракцій навколо розробки спільних заходів по виведенню України з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Можливо, що за місяць ми побачимо новий формат коаліції, і я думаю, треба не приховувати того, що існує теоретична можливість, щоб в Україні з’явилася коаліція чотирьох з половиною фракцій», - сказав він.

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що принаймні він переконує усі фракції об’єднатися перед лицем кризи і підписати документ про співпрацю.

За словами віце-спікера, «оскільки Партія регіонів заявила, що блокування не буде, то це означає, що Партія регіонів перейнялася необхідністю спільної боротьби з кризою».

М.ТОМЕНКО не виключив, що після травневих свят взагалі може не відбутися ні ідея створення широкої коаліції, ні проведення одночасних дострокових виборів Президента і парламенту, і «так ми будемо мучитися до осені».