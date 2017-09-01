"Свято для всього Європейського континенту": у ЄС привітали Україну з набуттям чинності угоди про асоціацію

Від сьогодні Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, повністю вступає в силу.

В прес-релізі, розповсюдженому з цього приводу Зовнішньою дипломатичною службою ЄС у п'ятницю в Брюсселі, зазначається, що Угода є основним інструментом для наближення України та ЄС: вона сприяє більш глибоким політичним зв'язкам та зміцненню економічних, а також забезпечує повагу до спільних європейських цінностей. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі створює основу для модернізації торговельних відносин та економічного розвитку шляхом відкриття ринків і гармонізації законодавства, норм і правил з європейськими та міжнародними нормами.

З цієї нагоди президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер сказав: "Рішучість - це чеснота. Сьогодні, незважаючи на всі труднощі, ми це зробили. З моменту вступу в силу Угоди про асоціацію з Україною Євросоюз виконує свої обіцянки нашим українським друзям. Я дякую всім тих, хто зробив це можливим: тим, хто стояв на Майдані і тим, хто наполегливо працюють, щоб реформувати країну на краще. Це свято для нашого Європейського континенту".

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У свою чергу Високий представник ЄС з питань зовнішьої політики та політики безпеки, віце-президент ЄК Федеріка Могеріні зазначила, що сьогодні "ми, нарешті, досягли того, над чим працювали в останні роки: більш тісної асоціації між Європейським Союзом і Україною". "Це означає більш тісні зв'язки між нашими громадянами, більші ринки і більше можливостей для бізнесу та підприємців, збільшення обміну досвідом, інформацією і експертизою. Це показує, що ми поділяємо ті ж цілі, і що український народ може розраховувати на підтримку та співпрацю з Європейським Союзом у найближчі роки", - запевнила вона.

Єврокомісар з питань Європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Йоханнес Ган переконаний, що "пожинати плоди зближення з ЄС будуть майбутні покоління громадян України". "Вже видно перші конкретні результати реалізації Угоди: експорт України в ЄС виріс, а ЄС підтвердив свої позиції як перший торговий партнер України. Безпрецедентними були недавні зусилля України, спрямовані на реформи, хоча ще залишається багато роботи, зокрема, повинні бути продовжені зусилля по боротьбі з корупцією. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо здійснення реформ своїм досвідом та фінансовою підтримкою", - наголосив єврокомісар.

В прес-релізі підкреслюється, що Європейський Союз "беззастережно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також масштабні зусилля української влади з реформування країни та економіки, що повністю розкриє потенціал Угоди про асоціацію та принесе користь українському народу".

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В рамках Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов'язання щодо проведення структурних реформ у сфері демократії, прав людини, верховенства права, ефективного управління, торгівлі та сталого розвитку. В Угоді також передбачено розширення співробітництва в області охорони навколишнього середовища, соціального розвитку та захисту, транспорту, захисту прав споживачів, забезпечення рівних можливостей, освіти, молоді та культури, промисловості і енергетики. Вступ документу в силу дозволить надати новий імпульс співпраці в таких сферах, як зовнішня політика та політика безпеки, правосуддя, оподаткування, управління державними фінансами, науці і технології, освіта та цифрові технології.

Переговори щодо Угоди про асоціацію велися з 2007 по 2011 роки. Документ був підписаний 21 березня та 27 червня 2014 року. Значна частина Угоди про асоціацію тимчасово застосовувалася з 1 листопада 2014 року, а з 1 січня 2016 року було застосовано поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.