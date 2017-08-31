Туск назвав святом набуття чинності Угоди про aсоціацію Україна-ЄС з 1 вересня

Президент Європейської ради Дональд Туск назвав святом набуття чинності у повному обсязі Угоди про aсоціацію в частині поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з 1 вересня.

Про це він написав у Twitter. "1 вересня ми святкуємо повне набуття чинності Угоди про aсоціацію між ЄС та Україною. #СильнішіРазом", - заявив Туск.

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Як відомо, 11 липня Рада ЄС від імені Європейського Союзу затвердила рішення про завершення процесу укладання та ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

На сайті Представництва ЄС в Україні сказано, що, починаючи з 1 вересня 2014 року, багато положень Угоди про асоціацію в частині політичної та секторальної співпраці вже застосовується на тимчасовій основі. А з 1 січня 2016 року попередньо застосовується її торговельна частина – про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). Укладення та набуття чинності цією Угодою надасть новий поштовх для розвитку співпраці в таких сферах як зовнішня та безпекова політика, судочинство, свобода та безпека (включаючи міграцію), оподаткування, управління державними фінансами, наука та технології, освіта та інформаційне суспільство.

В 2014 році Європейський Союз та Україна підписали Угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду у розвитку відносин між ЄС та Україною.

Угода про асоціацію є основним інструментом для тіснішого зближення України та ЄС: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв’язкам та взаємній повазі до спільних цінностей. Економічна частина угоди, поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення своїх торговельних відносин та економічного розвитку. Адже вона відкриває нові ринки для України, сприяє адаптації законодавства, стандартів та регламентів в різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС до ключових секторів української економіки.