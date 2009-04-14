Балога побачив, що криється за усмішкою Литвина

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що практично кожне голосування у Верховній Раді щоразу підтверджує, що на сьогодні в парламенті немає коаліції, яка б постійно налічувала принаймні 226 голосів народних депутатів, як того вимагає Конституція.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, так В.БАЛОГА прокоментував сьогоднішнє провальне голосування за низку економічних законопроектів. (УНІАН: сьогодні Верховна Рада України знову не включила до порядку денного роботи парламенту законопроекти, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом).

«Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, посміхаючись, бідкався, що в сесійній залі не втілюються домовленості, досягнуті на погоджувальній раді керівників фракцій. Насправді причина чергового фіаско в сесійні залі проста й очевидна: немає стійкої більшості, яка була б об`єднана спільними зобов`язаннями і відповідальністю. Тому спікер за усмішкою хоче приховати своє зніяковіння тим, що знову й знову суспільство бачить недієздатність того утворення, яке чомусь уперто продовжують іменувати коаліцією», - заявив В.БАЛОГА.

Він відкинув всі закиди щодо неприйняття законопроектів на адресу Президента, вбачаючи в цих заявах намагання виправдатися за явну неспроможність коаліції до результативної роботи. «Напередодні глава держави чітко висловив свою позицію: Рада має ухвалити закони, які відкривають країні перспективу продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Але парламент не прийняв цей пас, і того розуміння, до якого закликав Президент, досягнуто не було. Це означає, що аргументи за позитивне голосування не були достатньо переконливі і для деяких фракцій, і для окремих народних депутатів. Напевно, і голові ВР не вдалося повністю виконати свою консолідуючу місію», - зазначив В.БАЛОГА.

На думку глави Секретаріату, ще одне свідчення непродуктивності нинішнього парламенту переконливо вказує на необхідність негайного оновлення існуючої влади в інтересах суспільства та держави. “Сьогоднішній провал із ухваленням економічних законопроектів наочно доводить, що єдиним засобом виходу з владного глухого кута є дострокові вибори - і парламентські, і президентські”, переконаний В.БАЛОГА.

«Ніякі спроби утворити якісь аномальні конфігурації у Раді не зроблять її ефективнішою. Розрахунки на це - від лукавого, вони безперспективні і лише продовжать ті болючі для всієї країни конвульсії, в яких б`ється коаліція. Зрештою, Президент неодноразово закликав Верховну Раду до створення якнайширших коаліцій, хоч і з усіх 450 депутатів. Однак якщо цього донині немає і в майбутньому не буде - тоді вихід лише в переобранні ВР. Зараз парламенту треба якнайшвидше прийняти принципові зміни до виборчого законодавства, які дадуть можливість через дочасні вибори оновити владу», - вважає В.БАЛОГА.