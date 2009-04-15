Черновецький повернув собі одного з п'яти заступників, звільнених Ющенком

Олександра ЛУЦЬКОГО єдиного із п’яти звільнених згідно з указом Президента заступників голови Київської міської державної адміністрації поновлено на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, розпорядження про призначення О.ЛУЦЬКОГО особисто підписав мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коли після відпустки, що була оформлена з 27 березня по 6 квітня, приходив у справах до міськдержадміністрації (7 квітня прес-служба мерії поінформувала, що столичний голова буде відсутнім на службі ще 2-3 тижні, оскільки потребує лікування після перенесеної раніше хвороби – УНІАН).

Відомо, що О.ЛУЦЬКИЙ на посаді заступника голови КМДА курирував питання використання та охорони земельних ресурсів міста.

Стосовно Дениса БАССА, кандидатура якого на посаду першого заступника голови КМДА також вже погоджена з Секретаріатом Президента, А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що відповідне розпорядження підготовлене, але ще не підписане міським головою.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 6 березня ц.р. скасував розпорядження голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про призначення заступниками голови КМДА Д.БАССА, Віталія ЖУРАВСЬКОГО, Броніслава СТИЧИНСЬКОГО, Володимира ГОЛОВАЧА та О.ЛУЦЬКОГО. За словами глави держави, ці посадовці були призначені без узгодження з Президентом всупереч законодавству.

20 березня Київський міський голова на виконання указу Президента підписав розпорядження про звільнення п’яти своїх заступників із займаних посад.

27 березня в.о. голови КМДА А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що звільнені заступники призначені виконуючими обов’язки. Разом з тим, на той день вже була погоджена кандидатура О.ЛУЦЬКОГО.

3 квітня в прес-службі КМДА повідомили, що в Секретаріаті Президента вже погоджено кандидатуру Д.БАССА на посаду першого заступника голови КМДА.