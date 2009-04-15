У справі про отруєння Ющенка - «неймовірна кількість версій»

Заступник генерального прокурора України Микола ГОЛОМША запевняє, що у справі про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА призначення винних не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Слідство рухається об’єктивно, воно рухається за всіма версіями, ми не відокремлюємо будь-які факти, і призначення винних у справі не буде», - сказав М.ГОЛОМША.

Коментуючи нещодавні висловлювання свого колеги Рената КУЗЬМІНА про те, що нібито слідство у справі акцентує увагу лише на одній версії, М.ГОЛОМША зазначив: «Ми розглядаємо неймовірну кількість версій. Тому КУЗЬМІН нелогічний у своїх твердженнях».

Відповідаючи на уточнююче запитання, М.ГОЛОМША сказав: «Нам мало внутрішніх переконань – нам потрібні докази, і ми над цим працюємо».

За його словами, у Генпрокуратури налагоджена нормальна співпраця з російськими колегами, і будь-яких протиріч щодо допомоги у розслідуванні цієї справи немає.

Що стосується допиту кількох ключових свідків у справі М.ГОЛОМША зауважив: «Над нашими клопотаннями наші колеги (з Росії) працюють».

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора, начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Р.КУЗЬМІН в інтерв`ю газеті "Комсомольская правда в Украине" від 13 квітня заявив, що в розслідуванні справи про отруєння В.ЮЩЕНКА слідству треба розглядати не одну, а кілька версій.

"...слідчі, які розслідували отруєння ЮЩЕНКА, відпрацьовували одну-єдину версію - про отруєння на дачі в САЦЮКА. Уявіть собі, цих версій має бути значно більше! Приміром, на дачі в одного з керівників «Фокстроту», де був Президент, або в готелі, де він снідав, або на зустрічі з виборцями. І таких місць могло бути чимало. Серед версій треба було розглядати і те, що отруєння не було взагалі, а виразки на обличчі - результат медичних маніпуляцій", - сказав Р.КУЗЬМІН.

При цьому він переконаний, що "слідчі мали обчислити орієнтовний час отруєння, дізнатися графік роботи Президента і на цьому тимчасовому проміжку відпрацювати всі можливі версії. І виключивши ті, що не підтвердилися, прийти до однієї єдино правильної". "Так це мало бути в ідеалі. Я тоді зібрав нараду за обома справами, висловив претензії, запропонував розширити кількість версій, підготувати нові плани розслідування", - зазначив Р.КУЗЬМІН.