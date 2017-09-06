"Золото Януковича": Швейцарія прокоментувала інформацію про знайдені злитки "сім'ї" екс-президента (відео)

ТСН звернулася з запитом до федеральної прокуратури Швейцарії щодо півтонни золота, яке люди з оточення Януковича зберігали в швейцарському банку. Там відповіли, що знають, про що йде мова, але пов'язані таємницею слідства, тому подробиць розголошувати не будуть.

"Як відповідальний орган влади Швейцарії Генеральна прокуратура знайома з цим питанням, але зараз не може надати більше деталей", - повідомили у швейцарській прокуратурі Deutsche Welle.

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"У Швейцарії кримінальні провадження, як правило, є конфіденційними. В цілому ми пов'язані таємницею слідства і службовою таємницею", - пояснили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештували більш ніж півтонни золота, яке було вивезено з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.