"Золото Януковича": Швейцарія прокоментувала інформацію про знайдені злитки "сім'ї" екс-президента (відео)
Прокуратура Швейцарії відмовилася розголошувати подробиці про золоті злитки Януковича. Там відповіли, що знають, про що йде мова, але пов'язані таємницею слідства, тому розголошувати фігурантів справи не будуть.
ТСН звернулася з запитом до федеральної прокуратури Швейцарії щодо півтонни золота, яке люди з оточення Януковича зберігали в швейцарському банку. Там відповіли, що знають, про що йде мова, але пов'язані таємницею слідства, тому подробиць розголошувати не будуть.
"Як відповідальний орган влади Швейцарії Генеральна прокуратура знайома з цим питанням, але зараз не може надати більше деталей", - повідомили у швейцарській прокуратурі Deutsche Welle.
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"У Швейцарії кримінальні провадження, як правило, є конфіденційними. В цілому ми пов'язані таємницею слідства і службовою таємницею", - пояснили в прокуратурі.
Як повідомляв УНІАН, раніше заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештували більш ніж півтонни золота, яке було вивезено з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.