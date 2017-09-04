За кордоном заарештували більше півтонни золота, вкраденого "сім’єю" Януковича
Загальна сума збитків, завдана режимом Януковича, становить близько 40 мільярдів доларів.
Правоохоронці заарештували більше півтонни золота, яке було вкрадене та вивезене із України оточенням екс-президента Віктора Януковича.Про це розповів заступник генерального прокурора України Євген Єнін, пише Іnsider.
"Буквально кілька тижнів тому, в рамках співпраці з однією європейською країною, нами отримано інформацію про арешт великої партії золота, йдеться про більш ніж півтонни", - повідомив Єнін.
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Крім того, він також зазначив, що загальна сума збитків, завдана режимом Януковича, становить близько 40 мільярдів доларів.
«На сьогоднішній день в різних юрисдикціях, переважно європейських, арештовано суму в еквіваленті близько 200 мільйонів доларів. Тим не менш зарано казати, що нами втрачено всі можливості для знаходження інших активів, вкрадених режимом Януковича», - сказав Єнін.
Як повідомляв УНІАН раніше, журналісти з'ясували, що, судячи з усього, Янукович живе на державній дачі, яка належить одному з підрозділів МВС РФ. Сусідами колишнього українського політика є Валентин Юдашкін, Юлія Латиніна і патріарх Кирило.
25 серпня місце проживання Януковича "розсекретив" російський співак Йосип Кобзон, що проживає у підмосковному селищі Баковка: "Паркан до паркану зі мною — ми цю споруду жартома називаємо "Китайська стіна" — сьогодні живе колишній президент України Віктор Янукович".
Пізніше, У прес-службі міністерства внутрішніх справ Росії заявили, що в будинку прийомів «Русичі» в підмосковній Баковці ніхто не проживав і не проживає, будівля використовується для прийому і обслуговування делегацій.
«Інформація, розміщена в деяких ЗМІ про проживання якихось осіб в заміському будинку відомства, не відповідає дійсності. Заміський будинок прийомів "Русичі" МВС Росії, що знаходиться в Московській області, використовується для проведення конференцій, засідань, симпозіумів, нарад, а також для прийому і обслуговування делегацій, в тому числі закордонних", - йдеться у відповіді МВС.