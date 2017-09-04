За кордоном заарештували більше півтонни золота, вкраденого "сім’єю" Януковича

Правоохоронці заарештували більше півтонни золота, яке було вкрадене та вивезене із України оточенням екс-президента Віктора Януковича.Про це розповів заступник генерального прокурора України Євген Єнін, пише Іnsider.

"Буквально кілька тижнів тому, в рамках співпраці з однією європейською країною, нами отримано інформацію про арешт великої партії золота, йдеться про більш ніж півтонни", - повідомив Єнін.

Читайте такожЗ’явилося відео ймовірного маєтку Януковича у Підмосков’ї

Крім того, він також зазначив, що загальна сума збитків, завдана режимом Януковича, становить близько 40 мільярдів доларів.

«На сьогоднішній день в різних юрисдикціях, переважно європейських, арештовано суму в еквіваленті близько 200 мільйонів доларів. Тим не менш зарано казати, що нами втрачено всі можливості для знаходження інших активів, вкрадених режимом Януковича», - сказав Єнін.

Як повідомляв УНІАН раніше, журналісти з'ясували, що, судячи з усього, Янукович живе на державній дачі, яка належить одному з підрозділів МВС РФ. Сусідами колишнього українського політика є Валентин Юдашкін, Юлія Латиніна і патріарх Кирило.

25 серпня місце проживання Януковича "розсекретив" російський співак Йосип Кобзон, що проживає у підмосковному селищі Баковка: "Паркан до паркану зі мною — ми цю споруду жартома називаємо "Китайська стіна" — сьогодні живе колишній президент України Віктор Янукович".

Пізніше, У прес-службі міністерства внутрішніх справ Росії заявили, що в будинку прийомів «Русичі» в підмосковній Баковці ніхто не проживав і не проживає, будівля використовується для прийому і обслуговування делегацій.

«Інформація, розміщена в деяких ЗМІ про проживання якихось осіб в заміському будинку відомства, не відповідає дійсності. Заміський будинок прийомів "Русичі" МВС Росії, що знаходиться в Московській області, використовується для проведення конференцій, засідань, симпозіумів, нарад, а також для прийому і обслуговування делегацій, в тому числі закордонних", - йдеться у відповіді МВС.