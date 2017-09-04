Луценко: золото "сім’ї Януковича", виявлене в банку Швейцарії, буде передане до бюджету України

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що наразі проводяться усі необхідні заходи, щоб півтони золота соратника екс-президента України Віктора Януковича, виявлені в банку Швейцарії, були заарештовані та передані до бюджету України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час робочої поїздки до Миколаєва.

«За кордоном завдяки нашій міжнародній співпраці з колегами виявлено серйозний золотий вклад в одному із банків…я знаю про кого йдеться, але повідомити зараз в інтересах слідства не вважаю за потрібне. Це дуже відома справа в Україні, ми по ній давно і детально йдемо в тому числі і через угоди зі слідством, через інші слідчі дії і вийшли на такі результати», - заявив він.

«Як тільки ми накладемо арешт і закінчимо всі необхідні процедури аби гласність не пошкодила інтересам слідства я повідомлю про яку справу йдеться», - додав генпрокурор.

«Так, велика кількість золота на банківських ячейках в одного з так званої «сім’ї Януковича», прізвище фігуранта не Янукович, знайдена і зараз нашими за кордоном колегами проводяться усі необхідні заходи, щоб вона була заарештована, а пізніше передана до українського бюджету», - підкреслив він.

Також Луценко додав, що золото виявлено в банку Швейцарії.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештували більше півтони золота, яке було вивезене з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.