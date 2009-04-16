Необхідно об'єднати Мінфін, казначейство і податкову

В Україні необхідно змінити адміністрування податку на додану вартість, зокрема швидко карати винних за незаконне відшкодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив екс-міністр фінансів України Ігор МІТЮКОВ.

«На мою думку, податок на додану вартість є найефективнішим податком у світі, зокрема і для України. Наприклад, США не мають даного податку, але у всіх європейських країнах він ефективно діє", - відзначив експерт. "Проте адміністрування даного податку в Україні має бути змінене – відшкодування має бути негайним, а покарання за нелегальне відшкодування має бути необоротним", - вважає І.МІТЮКОВ.

Він наголосив про необхідність швидкого відшкодування ПДВ, оскільки швидкість у даному питанні впливає на приріст валового внутрішнього продукту.

На думку І.МІТЮКОВА, це має бути рішення сильного уряду, який би консолідував фінансову систему, об`єднав Міністерство фінансів, казначейство і податкову адміністрацію в єдиний орган, який підкорятиметься єдиному макроекономічному порядку.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець лютого 2009 р., сума невідшкодованого податку на додану вартість в Україні становила близько 3 млрд. грн. при тому, що на 1 січня 2008 року ця сума становила 4,2 млрд. грн.