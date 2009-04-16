Ющенко закликає Тимошенко позвільняти «зайвих» заступників міністрів

Президент підписав указ

Президент Віктор ЮЩЕНКО закликає Кабінет міністрів вжити невідкладних заходів щодо суттєвого скорочення кількості заступників міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів, голів місцевих державних адміністрацій. Про це йдеться в Указі Президента “Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків державного бюджету на утримання органів виконавчої влади”, текст якого розміщено на його офіційному сайті. Указ видано з метою “забезпечення скорочення видатків державного бюджету України на утримання органів виконавчої влади”.

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