Україна може забезпечити мир на Донбасі політико-дипломатичним шляхом, але лише з сильною армією – Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає, що Україна може забезпечити мир на Донбасі політико-дипломатичним шляхом, але лише з сильною армією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час зустрічі з військовими 8-го полку оперативного призначення Нацгвардії у Вінницькій області.

«Хотів би побажати кожному з вас (бійцям Нацгвардії – УНІАН) щастя, добра, міцного здоров’я, незламної сили бойового духу, гарного настрою, віри в перемогу та перемоги і всій нашій державі хотів би побажати миру», - сказав він.

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«Забезпечити його можна політико-дипломатичним шляхом, але лише тоді, коли ми маємо сильну армію, сильні Збройні сили, сильну Нацгвардію, сильні інші силові підрозділи, які сьогодні є гарантами суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави», - додав президент.