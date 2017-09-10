Порошенко: міцніше української броні є лише українські воїни-танкісти

Президент України Петро Порошенко привітав українських танкістів з їхнім професійним святом, що відзначається сьогодні, 10 вересня.

«Українські танкові екіпажі добре опанували та вміють майстерно застосовувати свою грізну зброю - потужні вітчизняні танки, створені нашими конструкторами та робітниками - представниками однієї з передових бронетанкових шкіл світу. Своєю надзвичайною мужністю, професійністю та безстрашністю, виявленими під час боїв з російським агресором, вони довели, що міцніше української броні є лише українські воїни-танкісти», - наголошується у вітанні Порошенка, переданій УНІАН прес-службою глави держави.

«Відроджені неймовірними зусиллями українського народу та загартовані у запеклих боях з ворогом танкові війська є броньованим кулаком Збройних Сил України, який у разі загострення ситуації спроможний і зупинити наступальні дії агресора, і пробити його найміцнішу оборону», - зазначив президент.

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Порошенко подякував воїнам-танкістам за сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу, героїзм та самопожертву, продемонстровані під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

«У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв-танкістів, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю. Вічна їм слава!», - підкреслив глава держави.

«Висловлюю вдячність ветеранам танкових військ за їх активну громадянську позицію та вагомий внесок у відновлення боєздатності Українського війська», - додав президент.

Порошенко побажав танкістам та їхнім родинам міцного здоров’я, щастя, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизні.