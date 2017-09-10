Плану "Б" немає: Саакашвілі заявив, що почуває себе українцем і не збирається брати інше громадянство (відео)

Політик Міхеіл Сакашвілі заявив, що його мета - повернутися до України і він не братиме громадянства інших держав.

Про це він повідомив під час спілкування із ЗМІ у Жешуві.

"Моя мета повернутися до України. Я відчуваю себе по національності українцем... Я не думаю, що я маю опускати руки і приймати це свавілля", - сказав він.

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Він назвав себе справжнім захисником України.

Ситуацію на кордоні він назвав цирком. Він підкреслив, що не погодиться на пропозиції інших держав про громадянство.

За словами Саакашвілі у нього немає плана "Б" на випадок, якщо його не пустять до України.