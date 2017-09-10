Зустрічати Саакашвілі на ПП "Краковець" прибула група нардепів - ДПСУ

11:51, 10 вересня 2017
Політика
44 0

Наразі на пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею очікується прибуття Міхеїла Саакашвілі. 

На ПП

Перший заступник Голови Держприкордонслужби Василь Серватюк поспілкувався із народними депутатами Тарасом Пастухом, Семенухою Романом, Подоляк Іриною та громадським активістом Іваном Слободяном.

Як передає прес-служба ДПСУ, він пояснив депутатам, що у пункті пропуску діють режимні правила, а тому доступ до пункту пропуску буде обмежено задля уникнення конфліктних ситуацій та провокацій. Це стосується і представників депутатського корпусу.

«Депутати попросили надати їм документи, що регламентують дані обмеження. Прикордонники надали необхідні документи після чого народні депутати заїхали до пункту пропуску з метою виїзду до Республіки Польща», – йдеться в повідомленні прикордонників.

Наразі на пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею очікується прибуття Міхеїла Саакашвілі. Вже з вчорашнього вечора на пункті почали збиратися прихильники грузинського екс-президента, а поліція працює у посиленому режимі.

Читайте такожТимошенко і Ко: ЗМІ дізналися про зустріч Саакашвілі з "групою підтримки" у польському Жешуві

За словами українських прикордонників, вона мають намір відібрати у Саакашвілі паспорт, щоб той повернувся у Польщу для визначення свого правового статусу.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2017 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення українського громадянства екс-президента Грузії і колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Сталося це нібито через те, що він надав недостовірні дані при поданні прохання про громадянство, зокрема про його судимості в Грузії.

Відразу ж після цього Саакашвілі виїхав з України. Спочатку він був у США, потім у Польщі та Литві, після чого переміщався по Європі нібито за закордонним паспортом України.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня. Він стверджує, що має тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, "дати право відстояти" своє громадянство в суді. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Спроба Саакашвілі повернутися до України
Теги: #громадянство Саакашвілі#Саакашвілі в Україні#Саакашвілі у Краковці