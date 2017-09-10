Зустрічати Саакашвілі на ПП "Краковець" прибула група нардепів - ДПСУ

Перший заступник Голови Держприкордонслужби Василь Серватюк поспілкувався із народними депутатами Тарасом Пастухом, Семенухою Романом, Подоляк Іриною та громадським активістом Іваном Слободяном.

Як передає прес-служба ДПСУ, він пояснив депутатам, що у пункті пропуску діють режимні правила, а тому доступ до пункту пропуску буде обмежено задля уникнення конфліктних ситуацій та провокацій. Це стосується і представників депутатського корпусу.

«Депутати попросили надати їм документи, що регламентують дані обмеження. Прикордонники надали необхідні документи після чого народні депутати заїхали до пункту пропуску з метою виїзду до Республіки Польща», – йдеться в повідомленні прикордонників.

Наразі на пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею очікується прибуття Міхеїла Саакашвілі. Вже з вчорашнього вечора на пункті почали збиратися прихильники грузинського екс-президента, а поліція працює у посиленому режимі.

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За словами українських прикордонників, вона мають намір відібрати у Саакашвілі паспорт, щоб той повернувся у Польщу для визначення свого правового статусу.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2017 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення українського громадянства екс-президента Грузії і колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Сталося це нібито через те, що він надав недостовірні дані при поданні прохання про громадянство, зокрема про його судимості в Грузії.

Відразу ж після цього Саакашвілі виїхав з України. Спочатку він був у США, потім у Польщі та Литві, після чого переміщався по Європі нібито за закордонним паспортом України.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня. Він стверджує, що має тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, "дати право відстояти" своє громадянство в суді.