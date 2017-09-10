Саакашвілі поїде до України потягом "Інтерсіті"

Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі планує поїхати до України на Інтерсіті з Перемишля, а не через пункт пропуску «Краковець».

Про це повідомив журналістам на вокзалі в польському Перемишлі.

Разом з ним планують їхати Тимошенко, інші нардепи, польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольский. Також він запросив з собою журналістів.

«Щоб уникнути провокацій, ми всі порадилися, що ми можемо поїхати зараз на Інтерсіті», – заявив Саакашвілі.

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Зараз відбувається організація поїздки на Інтерсіті.

Саакашвілі і його прихильники наразі перебувають на вокзалі Перемишля.

Згідно з розкладом на сайті "УЗ", потяг "Інтерсіті плюс" вирушає з Перемишля о 13-07 (14-07 за Київським часом), а прибуває до Києва о 23-10. При цьому прикордонники на цьому рейсі здійснюють перевірку під час руху. Перша зупинка на маршруті - Львів, о 16-02.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну через КПП «Краковець», де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Між тим, у Державній прикордонній службі заявляють, що не збираються пропускати Саакашвілі в Україну.

За словами першого заступника голови ДПСУ Василя Серватюка, Саакашвілі має кілька українських паспортів - внутрішній і два закордонних.

«Відповідно до рішення уповноваженого державного органу ці паспорти не дійсні. І Державна прикордонна служба України має доручення вилучити ці паспорти. Тобто, вилучаємо паспорти, оформлюємо документи і повертаємо його (Саакашвілі - УНІАН) на територію держави, з якої він прибув», - сказав Серватюк.