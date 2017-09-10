"Виглядають гірше, ніж тітушки Януковича": Саакашвілі прокоментував з'їзд до кордону людей у камуфляжі

Екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі вважає, що тітушки, яких привезли в пункт пропуску "Краковець", виглядають набагато гірше, ніж "тітушки Януковича". Про це він сказав під час прямого включення на телеканалі NewsOne.

"Просто якісь спортсмени зі всієї України, набрід зібрали... вчора одним голосом всіх розігнав Віктор Чумак. Тому не треба їх особливо боятися", – зазначив політик.

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