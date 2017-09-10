"Виглядають гірше, ніж тітушки Януковича": Саакашвілі прокоментував з'їзд до кордону людей у камуфляжі
15:00, 10 вересня 2017Політика
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Вчора одним голосом всіх розігнав Віктор Чумак. Тому не треба їх особливо боятися, заявив Саакашвілі.
Людей у камуфляжі Саакашвілі назвав набродом / УНІАН
Екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі вважає, що тітушки, яких привезли в пункт пропуску "Краковець", виглядають набагато гірше, ніж "тітушки Януковича". Про це він сказав під час прямого включення на телеканалі NewsOne.
"Просто якісь спортсмени зі всієї України, набрід зібрали... вчора одним голосом всіх розігнав Віктор Чумак. Тому не треба їх особливо боятися", – зазначив політик.
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Як повідомляв УНІАН ,на КПП "Краковець" затримали кілька десятків людей у камуфляжі, які рухалися до прихильників Саакашвілі.
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