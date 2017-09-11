У ДПСУ заявили про необхідність встановлення організаторів прориву Саакашвілі через кордон

Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявляє про необхідність встановлення організаторів прориву через пункт пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні екс-головою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі та його прихильниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Цигикал сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

Він зауважив, що державний кордон має бути недоторканним.

«Якщо кваліфікувати ті події, які пройшли на державному кордоні безпосередньо в автомобільному пункті пропуску «Шегині», перш за все – це стаття 204-1 адміністративного кодексу України – незаконне перетинання державного кордону. Згідно з цією статтею, по санкціям за рішенням суду – штраф від 1,7 тис. до 3,5 тис. грн або 15 діб адміністративного арешту», - зазначив він.

За словами Цигикала, якщо розглядати події за участі Саакашвілі за Кримінальним кодексом, то «ми бачимо тут статтю 332 – організація незаконних переправлень».

За його словами, зараз у пункті пропуску працюють слідчі Нацполіції та військової прокуратури.

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«Вони будуть визначатися вже виходячи з допиту тих громадян, які безпосередньо були присутні в пункті пропуску, які незаконно перетнули та зараз повертаються назад в цей пункт пропуску», - зауважив Цигикал.

«Що стосується інших статей – це 141 стаття Кримінального кодексу України – перешкоджання законним діям Збройних сил України або інших військових формувань, це вже більш тяжка стаття, і ми розуміємо, що тут треба дивитися, хто безпосередньо очолював цю акцію і надавав відповідні команди для масових заворушень у пунктах пропуску і на державному кордоні», - додав голова прикордонної служби.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.