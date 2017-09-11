У пункті пропуску "Шегині" разом з Саакашвілі кордон незаконно перетнули 60 осіб

В пункті пропуску "Шегині" польсько-український кордон незаконно перетнули близько 60 чоловік разом з позбавленим українського громадянства екс-президентом Грузії, екс-головою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі.

Читайте такожАваков: Саакашвілі бреше про відвідування міграційної службиЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал на брифінгу, відповідаючи на запитання про кількість людей, які 10 вересня незаконно перетнули кордон.

«Ми розглядаємо близько 60 чоловік», - сказав Цигикал.

«Сьогодні зранку вже щодо 6 чоловік оформлено протоколи про адміністративні правопорушення і вже направлено в суд, і зараз 9 чоловік ще оформляються, це в тому числі журналісти. Немає ніяких у нас додаткових вимог, треба діяти згідно із законом. Я думаю, що суд вирішить провину кожного. Будуть прийняті відповідні рішення», - зауважив він.