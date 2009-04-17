У БЮТ хочуть модернізувати спрощену систему оподаткування

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, мета законопроекту – удосконалити спрощену систему оподаткування.

Головними нововведеннями документа є, по-перше, збільшення обсягів річної виручки, яка підлягає спрощеній системі оподаткування суб`єктів малого підприємництва: для фізичних осіб від 500 тис. грн. до 2 млн. грн., для юридичних – від 1 млн. грн. до 4 млн. грн.

По-друге, передбачається введення диференційованих ставок єдиного податку для фізичних осіб, який становить: 20-200 грн. на місяць (при обсязі річної виручки до 500 тис. грн.); 200-500 грн. (від 500 тис. грн. до 1 млн. грн.); 500-900 грн. (1 млн. грн. – 1,5 млн. грн.) і 900-1500 грн. (1,5 млн. грн. – 2 млн. грн.).

Також законопроектом пропонується збільшити кількість осіб, які протягом року перебувають у трудових відносинах із суб`єктом малого підприємництва – фізичною особою, з 10 до 20 чоловік, і збільшення відрахувань з єдиного податку до Пенсійного фонду від 42 до 53% за рахунок зменшення відрахувань до фондів соціального страхування.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, ухвалення даного законопроекту і модернізація діючої спрощеної системи оподаткування стимулюватимуть розвиток малого і середнього підприємництва в Україні, зокрема, забезпечать створення нових робочих місць, стабільне і своєчасне відрахування податків з малих підприємців до бюджету, а також - встановлять законодавчо єдині і справедливі правила спрощеної системи оподаткування.

При цьому в повідомленні зазначається, що сьогодні в Україні оподаткування малих підприємців регулює лише указ Президента № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 року, який вже давно не відповідає нинішній економічній ситуації.