У Львові прикордонники вручають Саакашвілі протокол про адмінправопорушення

У Львові прикордонники вручають позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі протокол про адміністративне правопорушення щодо незаконного перетину державного кордону 10 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбувається на вулиці перед входом до готелю «Леополіс» у присутності журналістів, народних депутатів та адвокатів Саакашвілі.

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився у готелі “Леополіс”, що розташований у центрі міста на вулиці Театральній.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.