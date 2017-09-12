Адвокат подав дві апеляційні скарги на вирок Чийгозу

Адвокат незаконно засудженого до восьми років позбавлення волі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза подав дві апеляційні скарги і вимагає скасувати вирок нелегітимного суду, винесений у тимчасово окупованому Криму. Про це адвокат Микола Полозов написав у Facebook.

"Просто зараз я подав дві апеляційні скарги на вирок Ахтему Чийгозу - свою і Ахтема Чийгоза", - повідомив адвокат.

"Моя скарга коротка, і буде істотно доповнена після ознайомлення з вироком (він ще не написаний, буде готовий тільки 14 вересня) і протоколом судових засідань", - зазначив адвокат.

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"А ось скарга Ахтема Чийгоза мною складена під його диктовку. Ахтем-аг'а написав саму суть, без всього цього юридичного крутійства", - розповів Полозов.

Також він розмістив фотокопію апеляційної скарги на вирок «суду» першої інстанції, написаної від імені Чийгоза. Скаргу подано до Верховного суду РФ. У документі сказано, що Чийгоз не згоден з вироком і вимагає його скасувати.

"Вважаю його необґрунтованим, таким, що суперечить як законодавству Російської Федерації, так і міжнародним правовим нормам", - йдеться в скарзі.

"Вважаю вирок підлою помстою за мою політичну позицію, за невизнання анексії і окупації Криму Російською Федерацією. Вважаю вирок помстою проти мого народу за ті ж принципи і позицію", - заявив Чийгоз.

У зв'язку з цим він просить скасувати рішення "суду" і винести виправдувальний вирок.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі. Адвокат Микола Полозов заявив, що оскаржить вирок.

Чийгоза було затримано в січні 2015 роки за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватили Чийгоза в організації масових заворушень.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що порушуватиме питання засудження Чийгоза в Раді Європи.

Захист після розгляду апеляції Верховним судом РФ на цей вирок має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.