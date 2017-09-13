Справа про конституційний переворот: екс-міністру Лавриновичу вручили копію клопотання про арешт

Сьогодні екс-міністру юстиції України Олександру Лавриновичу під час допиту в Генеральній прокуратурі вручили копію клопотання про арешт. Про це він повідомив в ефірі «112 Україна».

«Мені вручили копію клопотання про мій арешт. Це означає, що завтра в Печерському райсуді Києва буде це клопотання, суд розгляне, коли, в який день буде це питання поставлено на розгляд у суді», - сказав він.

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За словами екс-міністра, дата розгляду клопотання стане відома завтра, і стаття, яку йому інкримінують, «іншого запобіжного заходу, ніж арешт не передбачає».

На уточнююче запитання журналістів, чи не збирається він виїхати з України, екс-міністр відповів: «Якщо б у мене була така думка, я б вже тисячу раз це зробив. Неодноразово мені пропонували це зробити різні люди, в тому числі причетні до цієї установи… Я цього не зробив, і, ясна справа, не зроблю».

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їх підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.

7 вересня слідчі ГПУ вручили Лавриновичу повідомлення про підозру та викликали на допит.