У ГПУ розповіли деталі підозри, оголошеної екс-міністру юстиції часів Януковича Лавриновичу

У Генеральный прокуратурі України розповіли деталі підозри, оголошеної колишньому міністру юстиції часів президентства Віктора Януковича Олександру Лавриновичу, який підозрюється у сприянні екс-президенту у захопленні державної влади у неконституційний спосіб.

Читайте такожПрокуратура завтра чекає Лавриновича на допит у справі про узурпацію владиЯк передає кореспондент УНІАН, на брифінгу начальник відділу процесуального керівництва департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський сказав: “Зміст підозри полягає в тому, що Лавринович сприяв Януковичу у захопленні державної влади у неконституційний спосіб. Після приходу Януковича до влади з метою отримання повноважень з якими Янукович не обирався Лавринович вчинив ряд системних дій спрямованих на набуття додаткових повноважень Януковичем, що призвело до перетворення України з парламентсько-президентської держави на президентсько-парламентську”.

Також Донський підкреслив, що у 2010 році Конституційний суд визнав неконституційним закон, який вносив зміни до Конституції, після цього Лавринович опублікував це рішення КС, що було правомірною дією, але він самовільно на власний розсуд для здійснення дій по захопленню влади президентом здійснив офіційне опублікування попереднього тексту Конституції України, хоча він не мав таких повноважень.

Таким чином, було повернуто стару редакцію Конституції, хоча змінювати редакцію Конституцію це виключно повноваження Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ розслідується справа Конституційного перевороту 2010 року, який привів до захоплення державної влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту і уряду.

"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту В.Януковичу та екс-міністру юстиції О.Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради України, зміни діючої Конституції України через внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації", - повідомив Луценко.