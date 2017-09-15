Порошенко заявив про неприпустимість "замороження" питання Криму та наголошує на збільшенні для РФ ціни за окупацію

Президент України Петро Порошенко заявляє про неприпустимість «замороження» питання деокупації Криму та наголошує на збільшенні для Росії ціни за окупацію та агресію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

Президент висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за лідерство у питанні посилення санкцій проти Росії.

«Ціна окупації та агресії має зростати. Щоб тримати в руках незаконно захоплене, а по суті – цинічно вкрадене, було нестерпно важко», - заявив Порошенко.

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«Про Крим нам постійно підказують – відкласти, заморозити, а то й просто забути. Так можуть радити лише недалекоглядні політики, які забувають, що нинішня битва за світовий порядок розпочалася з окупації Криму», - сказав президент.

Порошенко наголошує, що санкції проти РФ повинні діяти до повного виконання Мінських угод та відновлення суверенітету України над Кримом і Донбасом. За словами президента, десятки тисяч кримських татар та українців переслідуються в Криму та на Донбасі.

«Сотні з них загинули від рук вбивць та катів лише за українське слово та український прапор. На жаль, Кремль і надалі відмовляється визнавати свої злочини. Тому ми повинні зберігати єдність та солідарність», - закликав Порошенко.

«Санкції проти Росії мають діяти до повного виконання Мінських угод та відновлення суверенітету України над Кримом і Донбасом», - наголосив він.