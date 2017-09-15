Порошенко сподівається на повернення Криму наступного року
Зокрема, в рамках виступу він висловив сподівання, що наступна конференція YES, яка раніше відбувалася в Ялті, наступного року знову відбудеться там.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що вже наступного року Крим буде підконтрольний Києву.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції Ялтинська європейська стратегія (YES) сьогодні в Києві.
Зокрема, в рамках виступу він висловив сподівання, що наступна конференція YES, яка раніше відбувалася в Ялті, наступного року знову відбудеться там.
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«Наступного року зустрінемося в Ялті», - сказав він.
«Перелік реформ буде дуже довгий, тому що це єдина можлива для нас стратегія – мирно повернути не тільки Донбас, а разом з безвізовим режимом, Угодою про асоціацію з ЄС ми повернемо і Ялту. Насправді така мета на наступний рік у нас», - сказав глава держави.