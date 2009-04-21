Україна і Росія провели спільне тренування сил протиповітряної оборони

21 квітня Україна і Росія провели двостороннє командно-штабне тренування органів управління чергових сил протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України та Військово-повітряних сил Збройних сил Російської Федерації.

Як повідомив УНІАН прес-секретар начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергій КУЗЬМІН, метою командно-штабного тренування було вдосконалення взаємодії між черговими силами протиповітряної оборони двох країн при виконанні завдань бойового чергування.

З українського боку на тренуванні були задіяні сім бойових літаків: п’ять багатофункціональних винищувачів Су-27, бомбардувальник Су-24м і винищувач Міг-29. Росія до заходу бойової підготовки залучила три літаки: два Су-27 та один Міг-29.

У рамках тренування українські та російські військові обмінялися інформацією про повітряну обстановку, відпрацювали дії зі взаємної допомоги повітряним суднам при виникненні форс-мажорних обставин.

Також військові льотчики здійснили взаємний контрольний обліт чергових підрозділів зенітних ракетних військ, які перебувають на бойовому чергуванні.