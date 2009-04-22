Литвин обіцяв узяти на себе реформу залізниці

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ініціюватиме розробку законопроекту про особливості реформування залізничного транспорту в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це він сказав під час зустрічі з керівниками профспілок працівників залізничного транспорту, яка відбулась на їх прохання.

Під час зустрічі було висловлено думку, що питання реформування залізничного транспорту мають вирішуватися на законодавчому рівні, а не шляхом прийняття рішень, наказів та постанов виконавчої влади.

Голова Верховної Ради запропонував співрозмовникам підготувати свої пропозиції щодо цього і пообіцяв розглянути їх та ініціювати підготовку відповідного законопроекту. Також В.ЛИТВИН запевнив керівників профспілок працівників залізничного транспорту, що порушить цю проблему при розмові з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, а також зверне її увагу на необхідність якнайшвидшого затвердження фінансового плану «Укрзалізниці» на цей рік.

У свою чергу голова Вільної профспілки машиністів України Семен КАРІКОВ, керівник профспілки залізничників та транспортних будівельників України Вадим ТКАЧОВ і лідер Вільної профспілки залізничників України Григорій НЕДВИГА висловили стурбованість стосовно намагань Міністерства транспорту та зв’язку провести реформування залізничного транспорту. В основі цього реформування, за словами профспілкових лідерів, - зміна форми управління «Укрзалізницею», яка призведе до втрати нею статусу єдиного господарюючого суб’єкту, єдиного господарського комплексу. Радикальне реформування в умовах політичної та економічної нестабільності, на думку залізничників, не тільки не сприятиме покращенню ситуації на «Укрзалізниці», але й додасть проблем, яких на залізничному транспорті й без того багато. До того ж, вважають вони, реформування «Укрзалізниці» потребує попереднього глибинного аналізу та підготовчої роботи, оскільки, окрім всього іншого, йдеться про сферу, пов’язану з безпекою руху.