Нардеп Сергій Тригубенко може вийти з БПП – ЗМІ

Фракція «Блок Петра Порошенко», і відповідно, коаліція в парламенті може найближчим часом стати менше на одну одиницю. Як повідомило джерело в БПП, народний депутат Сергій Тригубенковже на цьому сесійному тижні може подати заяву про вихід із коаліції. Про це пише "Апостроф".

«Він попередив про це в п'ятницю», - сказав співрозмовник видання. За його словами, таким чином Тригубенко відреагував на втрату контролю над Державною продовольчою зерновою корпорацією, де в п'ятницю був представлений новий керівник, що відноситься до орбіти лідера УДАРу Віталія Кличка.

«Була емоційна розмова, він говорив, що посунули його людину і він вважає себе вільним від зобов'язань перед партією», - розповіло джерело. При цьому він охарактеризував ситуацію «як вкрай несвоєчасну» з огляду на майбутні укрупнення груп у парламенті і висловив надію, що конфлікт вдасться залагодити. «У Сергія Миколайовича [Тригубенко] залишається «Артемсіль», тому він, швидше за все, утримається від різких рухів і заяв», - припустив він.

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Зв'язатися з Сергієм Тригубенко не вдалося.

Минулого тижня Кабінет Міністрів призначив головою Державної продовольчо зернової корпорації України (ДПЗКУ) Дмитра Гавриша. Раніше він очолюючи компанію «Мостобуд» Владіміра Продівуса - екс-народного депутата від Партії Регіонів, президента Федерації боксу України. Раніше ДПЗКУ очолював (в статусі в.о.) Віталій Шулежко, який представляв інтереси Сергія Тригубенка, ще з часів, коли той був заступником міністра агрополітики від Партії Регіонів Миколи Присяжнюка.

ДПЗКУ - найбільший оператор на аграрному ринку України. Створена Кабінетом Міністрів в 2010 році. Корпорації належить 10% сертифікованих елеваторних потужностей України, портові термінали здатні забезпечити перевалку до 10% всього зернового експорту. Корпорація входить в топ-10 (по деяких культурах - в топ-5) експортерів агропродукції з України.