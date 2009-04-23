Ющенко про народ, політиків і свій політичний заповіт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що лише народ, а не політики, підтримає запропоновані ним зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що на сьогодні політики не зацікавлені у внесенні таких змін до Конституції України, які б сформували новий баланс влади і відмежували б партії від формування державних інституцій.

«Тому я переконаний, що найбільше у новій редакції Конституції зацікавлені 47 млн. людей (українців – УНІАН). Це їх Конституція», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши впевненість, що нинішні політики не підтримують необхідних змін.

Президент детально розповів про зміни, які він хотів би бачити в Конституції, в тому числі й щодо посилення ролі місцевого самоврядування, запровадження двопалатного парламенту, і попросив журналістів донести зміст і логіку цих змін до всього українського народу.

«Я відверто хочу сказати. Це як мій політичний заповіт – якщо ми не зробимо демократичну європейську активну Конституцію, яка сформує противаги влади, ми отримаємо колосальні ризики по проходженню демократичного процесу», - сказав Президент.

Водночас на запитання журналістів, чи не означають його слова про політичний заповіт те, що він не братиме участі у наступних президентських виборах, В.ЮЩЕНКО відповів: «Іду. Це так ясно, очевидно».

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Конституції України» та визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду.

У проекті нової Конституції глава держави, серед іншого, пропонує назвати парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату, створити інститути народної законодавчої ініціативи, а також інститут місцевої ініціативи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонує заборонити одночасне проведення вибори глави держави, народних депутатів та до органів місцевого самоврядування, а також встановити новий адміністративно-територіальний устрій та нові принципи місцевого самоврядування.

Також він пропонує провести президентські вибори 17 січня 2010 року, а парламентські - через шість місяців з дня набуття чинності нової Конституції.