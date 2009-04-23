Безсмертний розповість, чому навчила минулорічна повінь

У четвер, 23 квітня, о 15.00 в прес-центрі Секретаріату Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг заступника глави Секретаріату Президента України Романа БЕЗСМЕРТНОГО. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Головна тема брифінгу - уроки минулорічної повені. Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-78-44, 255-63-18.

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