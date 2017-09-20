Закон про реінтеграцію Донбасу дозволить вводити воєнний стан і в інших регіонах - ЗМІ

Закон про реінтеграцію Донбасу дасть президенту право вводити воєнний стан і в інших регіонах. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Привіт самоврядування: що приховують перехідні положення законопроекту про реінтеграцію Донбасу".

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"Статтю, що регламентує порядок введення воєнного стану, пропонується доповнити параграфом, норми якого дають президенту право вводити воєнний стан й на інших територіях України, а не тільки у зоні АТО, припиняти на цих територіях роботу органів місцевого самоврядування і вводити військові адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, у разі введення воєнного стану для відновлення суверенітету України над окупованою територією Донецької та Луганської областей, повноваження всіх органів влади, згідно із законопроектом, припиняються.

Зокрема, припиняється й дія військових адміністрацій. "Керівництво територіями, на яких введено воєнний стан, буде здійснювати спільний оперативний штаб ЗСУ під загальним командуванням Генштабу ЗСУ", - йдеться у матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, представник президента в парламенті Ірина Луценко не відкидає, що законопроект про реінтеграції Донбасу буде представлений після повернення президента України Петра Порошенка зі Сполучених Штатів Америки.