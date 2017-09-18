Законопроект про реінтеграцію Донбасу може бути представлений після повернення Порошенка зі США

Представник президента в парламенті Ірина Луценко не виключає, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде представлений після повернення президента України Петра Порошенка зі Сполучених Штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу, відповідаючи на питання, коли до парламенту буде внесений законопроект про реінтеграцію Донбасу.

“Він готовий... Треба визначитися з параметрами миротворчої місії. Цей законопроект пройшов повне обговорення з нашими європейськими партнерами. Президент України поїде, буде розмовляти з представниками Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, з президентом Трампом”, - сказала Луценко.

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Вона висловила думку, що питання, яким чином і на яких умовах вводити миротворчу місію також може стати частиною цього законопроекту.

Так, зауважила депутат, доки з цього останнього питання не буде проведено консультації, можна вважати, що закон готовий на 99,9%.

“Якщо виникне можливість використати міжнародні угоди і під них завести миротворчу місію, цей закон буде поданий без цього пункту. Якщо буде необхідність ввести введення миротворчої місії додатковим пунктом закону, - він буде внесений туди, а тоді буде представлений Верховній Раді”, - пояснила Луценко.

Вона підсумувала, що це питання є тією однією сотою відсотка, яка не дає президенту можливості внести цей законопроект на розгляд парламенту. “Але думаю, що після повернення (зі Сполучених Штатів Америки — УНІАН), цей законопроект буде представлений. Це єдиний момент”, - додала представник президента.