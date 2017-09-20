Україна закликала Туреччину упередити участь її громадян у заходах в окупованому Криму

Українські дипломати попрохали Туреччину упередити можливу участь турецьких громадян у заходах в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Туреччині в мікроблозі Twitter.

"Поінформували турецьку сторону про т.зв. міжнародні конференції в Криму, які окупаційна адміністрація АРК планує в листопаді цього року", - йдеться у повідомленні.

"Звернулися з проханням застосувати всі можливі заходи з метою упередження участі громадян Туреччини у будь-яких конференціях, організованих в Криму", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині неодноразово заявили про невизнання анексії Криму.

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Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа учасників «референдуму» 16 березня 2014 року висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму, і ввели низку економічних санкцій проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Після анексії Криму ФСБ РФ почала репресії проти проукраїнських активістів, кримських татар і журналістів.