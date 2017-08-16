МЗС вимагає від Росії надати усю інформацію щодо затримання Лимешка в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації надати усю інформацію щодо обставин затримання в Криму українця Геннадія Лимешка, якого ФСБ РФ звинувачує у підготовці диверсій у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца в ефірі програми «Ранкова Свобода» на «Радіо Свобода».

"Ми направили відповідну ноту до МЗС Російської Федерації з вимогою надати всю інформацію наявну щодо обставин затримання, факту затримання і що інкримінується зазначеному громадянину України", - сказала Беца.

При цьому, вона сказала, що наразі немає інформації про те, чи надається Лимешку правовий захист або чи зустрічався той із адвокатом.

"Як тільки така інформація буде, то безперечно ми будемо підключатися. Ми взагалі в цілому розглядаємо останні події на території окупованого Криму як дуже катастрофічні, тому що репресії лише посилюються з боку Кремля щодо громадян України, і лише за останній місяць було винесено як мінімум 5 політично мотивованих вироків, пов'язаних з позбавленням волі, і 7 осіб було заарештовано або оштрафовано. Постійно майже на щоденній основі відбуваються обшуки у будинках кримських татар", - заявила Беца.

Вона також додала, що у цьому зв'язку МЗС звернеться в черговий раз до міжнародного співтовариства з вимогою посилити тиск на РФ для звільнення українців на території окупованого Криму.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання 12 серпня в окупованому Криму громадянина України Лимешка, який нібито є «агентом» СБУ і який нібито мав намір здійснити «диверсії» на об'єктах інфраструктури.

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«Суд» окупаційної влади в Сімферополі ухвалив заарештувати його до 13 жовтня.

«Київським районним судом м. Сімферополя у відкритому судовому засіданні розглянуто та задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Управління ФСБ Росії по Республіці Крим про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Лимешка Геннадія Геннадійовича, підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223-1 КК РФ, терміном на 02 місяці 00 діб, до 13 жовтня 2017 року», - йдеться у повідомленні підконтрольного Росії «суду».

У Службі безпеки України назвали черговою провокацією і фейком повідомлення ФСБ про затримання «агента СБУ» в окупованому Криму.